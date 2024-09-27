Kocaeli\'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Son 5 yıl boyunca şehrimizde yoğun bir altyapı çalışması yürüttük. Bu çalışmalarla Körfez'i daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Yarımca'daki yeni altyapı çalışması da bu kapsamın bir parçası olacak" dedi.

Başkan Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde gerçekleştirdiği toplu esnaf ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın'a ziyaret sırasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da eşlik etti. Ziyaretin ilk durağı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi oldu.

"Vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alacak"

Başkan Büyükakın ve beraberindeki heyet, daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan'ın da hazır bulunduğu incelemede, sağlık alanında yapılacak bu yeni hizmetin bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bu ek hizmet binası ile sağlık hizmetlerimiz daha da genişleyecek ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alacak" dedi.

"Son 5 yıl boyunca şehrimizde yoğun bir altyapı çalışması yürüttük"

Ziyaret kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılacak olan altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Büyükakın, Körfez Yarımca Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla da buluşarak hem sanayi esnafına hem de altyapı projelerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Gelecek dönemde Yarımca'da yapılacak altyapı çalışmalarının, Kocaeli'nin genel altyapı geliştirme projelerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Son 5 yıl boyunca şehrimizde yoğun bir altyapı çalışması yürüttük. Bu çalışmalarla Körfez'i daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Yarımca'daki yeni altyapı çalışması da bu kapsamın bir parçası olacak" diye konuştu. - KOCAELİ