Kocaeli\'de \'Anne Şehir ile Adım Adım Hayat\' Projesi Başladı

Kocaeli'de "Anne Şehir ile Adım Adım Hayat" projesiyle çocuklar, temel yaşam becerilerini eğlenerek öğrenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Anne Şehir Programı", kentte yaşayanları farklı etkinlik ve aktivitelerde bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anne Şehir ile Adım Adım Hayat" etkinliğinde çocuklar, temel yaşam becerilerini eğlenerek öğreniyor. 7-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde; güzel konuşma, saygı, sevgi ve nezaket kuralları, adabı muaşeret kuralları, yemek yeme kuralları, ailede iş birliği, temel ev işleri, sağlıklı beslenme, mutfak atölyeleri, doğru telaffuz ve Türkçe kullanımı, güzel yazı teknikleri, günlük yaşam becerileri, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci ile ilk yardım ve ilk müdahale gibi pek çok konu başlığı ele alınıyor.

Etkinlikler bugüne kadar; Anne Şehir Merkezi Manolya, Mimoza, Begonya ve Akasya'da başarıyla tamamlandı. Çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu program, önümüzdeki dönemde diğer Anne Şehir merkezlerinde de uygulanmaya devam edecek. - KOCAELİ