Kocaeli'de Ayşe Teyze'ye Yeni Bir Yuva - Son Dakika
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Kocaeli'de Ayşe Teyze'ye Yeni Bir Yuva

Kocaeli\'de Ayşe Teyze\'ye Yeni Bir Yuva

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnız ve yıkık bir evde yaşayan Ayşe Teyze'ye prefabrik bir ev inşa ederek sıcak bir yuva haline getirdi. Ayşe Teyze, yeni evi için duyduğu mutluluğu paylaşarak emeği geçenlere teşekkür etti.

30.03.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
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Kocaeli'de yalnız ve yıkık evde yaşayan Ayşe Teyze'ye prefabrik ev inşa edilerek, içi baştan sona döşenip sıcak yuva haline getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirdi. "KO-MEK Hurması Projesi" kapsamında 12 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler titizlikle ulaştırıldı. Bu yılki projede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Dilovası'nda yalnız yaşayan Ayşe Teyze'ye misafir oldu. Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde tek başına yıkık bir evde yaşayan Ayşe Teyze'nin temiz ve sıcak yuvaya kavuşması için çalışma başlattı. İlk olarak prefabrik ev inşa edilerek, içi baştan sona döşenip sıcak yuva haline getirildi.

"Böyle güzel bir evde bu yaşıma kadar hiç yaşamadım"

Yeni eşyalarla birlikte sıcak yuvaya kavuşan Ayşe Teyze, duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Böyle güzel bir evde bu yaşıma kadar hiç yaşamadım. Yeni evimi şenlendirdiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da çok teşekkür ederim. Beni burada yalnız bırakmadı. İnşallah tanışmak da nasip olur, ona çok minnettarım." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ayşe Teyze'ye Yeni Bir Yuva - Son Dakika

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