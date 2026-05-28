Kocaeli'de Bayramda Ağır Vasıta Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Bayramda Ağır Vasıta Kısıtlaması

Kocaeli\'de Bayramda Ağır Vasıta Kısıtlaması
28.05.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Kurban Bayramı süresince ağır vasıtaların İstanbul yönüne geçişi kısıtlandı.

Kocaeli'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İstanbul istikametine gidecek ağır vasıtaların geçişine 30 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla yeni karar alındı.

Bu kapsamda, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul yönüne gidecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyretmesine izin verilmeyecek. Kısıtlama; D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu (O-4), Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ile O-5, D-575 ve D-595 karayollarının il sınırlarından geçen bölümlerini ve arada kalan girişleri kapsayacak.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan ağır vasıtalar ise uygulamadan muaf tutulacak. Bu araçlar öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyredebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Bayramda Ağır Vasıta Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:05:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Bayramda Ağır Vasıta Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.