Kocaeli\'de \'Çocuk Akılla Şehir\' Etkinliği Gerçekleşti

Kocaeli'de çocukların şehir hakkındaki görüşlerini dinlemek ve kent politikalarına yansıtmak amacıyla "Çocuk Akılla Şehir" temalı odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Kocaeli'de turizm, çevre, tarım, spor, kadın ve aile, akıllı şehirler, engelsiz şehir, gençlik ve su sporları gibi birçok başlıkta şüralar düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve iş birliğiyle "Çocuk Akılla Şehir" temalı odak grup çalışmaları gerçekleştirdi. Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden çocuklar yaşlarına uygun atölye çalışmalarına katıldı. Masallardan şehir modellemelerine, tuval boyamadan felsefi sohbetlere uzanan etkinliklerde çocuklar; duygu tanıma, empati ve şehir tasarımı gibi konular üzerine düşündü, konuştu ve fikirlerini özgürce paylaştı.

Çocukların şehre dair görüşlerini ve ihtiyaçları belirleniyor

Etkinlikle eş zamanlı olarak velilere yönelik de özel bir içerik sunuldu. Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu tarafından "Modern Dünyada Ebeveyn Olmak" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide; dijital çağda çocuk yetiştirmenin zorlukları, sağlıklı iletişim kurma yolları ve çocukların duygusal gelişimini destekleyici ebeveynlik yaklaşımları ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ŞURA tarafından yürütülen bu ön çalışma, çocukların şehre dair görüşlerini ve ihtiyaçlarını doğrudan karar süreçlerine yansıtmak adına önemli bir adım niteliği taşıyor. Etkinlik kapsamında elde edilen çıktılar, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kocaeli Çocuk Şürası ve Çalıştayı'nda paylaşılacak. - KOCAELİ