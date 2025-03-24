Kocaeli'de Çocuklar için Eğlenceli İbadet Etkinliği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çocuklar için Eğlenceli İbadet Etkinliği

Kocaeli\'de Çocuklar için Eğlenceli İbadet Etkinliği

Kocaeli'de düzenlenen 'Babamla ilk saftayım' etkinliğinde, ünlü YouTuber Sertaç Abi ile buluşan çocuklar cami adabını ve ibadetin önemini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik, ailelerin manevi değerleri pekiştirmesine katkı sağladı.

24.03.2025 11:19  Güncelleme: 11:22
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Kocaeli'de ünlü YouTuber Sertaç Abi ile "Babamla ilk saftayım" etkinliğinde buluşan çocuklar, cami adabı ve ibadetin önemini eğlenceli şekilde öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve yaymak amacıyla organize ettiği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında düzenlenen "Babamla ilk saftayım" etkinliği İzmit'in ardından bu kez Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadetin aile içinde paylaşılması gereken değer olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılım sağladı. Etkinlik kapsamında çocuklar, babalarıyla birlikte saf tutarak ikindi namazını Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kıldı. Namaz öncesinde, YouTuber Sertaç Abi (Sertaç Güngör) tarafından çocuklara cami adabı ve ibadetin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Baba ve çocukların birlikte ibadet etmesi, onların manevi duygularını pekiştirmelerine de katkı sağladı.

Sertaç Abi ile keyifli anlar yaşandı

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ünlü YouTuber Sertaç Abi'nin çocuklarla buluşması oldu. Eğlenceli içerikleriyle milyonların sevgisini kazanan Sertaç Abi, çocuklarla neşeli ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda dijital dünyayı bilinçli kullanma konusunda önemli ipuçları veren Sertaç Abi, çocuklara YouTube'u doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanabilecekleri hakkında bilgi verdi. Programa katılan aileler, bu tür etkinliklerin çocukların dini ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baba-çocuk ilişkisini kuvvetlendiren ve manevi değerleri ön plana çıkaran bu etkinlik, aileler tarafından büyük takdir topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çocuklar için Eğlenceli İbadet Etkinliği - Son Dakika

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