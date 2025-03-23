Kocaeli'de Çocuklara Bayram Öncesi Mutluluk Projesi - Son Dakika
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Kocaeli'de Çocuklara Bayram Öncesi Mutluluk Projesi

Kocaeli\'de Çocuklara Bayram Öncesi Mutluluk Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '1+1=Mutluluk' projesi kapsamında, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Takı yapımı, çanta boyama ve yüz boyama aktiviteleriyle çocuklar bayram öncesi mutluluğu yaşadı.

23.03.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Kocaeli'de çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar; takı yapımı, çanta ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital pazar platformu Komek Sepeti'nin yeni projesi "1+1=Mutluluk", bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Gazanfer Bilge Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklarla gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan'ın katıldığı programda çocuklar almış oldukları hediyelerle bayramın mutluluğunu erkenden yaşadı. "Bir ürün mağazaya, bir ürün sevgi sepetine" sloganıyla ilerleyen proje, toplumsal yardımlaşmayı artırarak ihtiyaç sahibi bireylere destek olmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen mutluluk projesine 112 Komek Sepeti üreticisi bin 70 ürün ile katıldı. Komek Sepeti üreticileri tarafından anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara amigurumi bebekler, takı, toka, seramik ürünler, kalemlik, epoksi kırtasiye ürünleri ve ahşap oyuncaklar gibi el emeğiyle üretilen özel hediyeler verildi.

Çocuklar günün tadını çıkardı

KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel çocuk şarkıları programa ayrı neşe kattı. Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklar günün tadını sonuna kadar çıkardı. Daha sonra alana kurulan takı boncuk yapımı, çanta boyama ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlenen çocuklar almış oldukları hediyelerle çok mutlu oldu. Üreticiler, ürün alım zamanlarında sipariş edilen her üründen bir adet fazlasını üreterek sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sevgi Sepetinde biriken ürünler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Projenin bir sonraki aşamasında ise huzurevi sakinlerine yönelik hediyeler hazırlanacak. Huzurevlerinde kalan kimsesiz yaşlılara üreticilerin sevgiyle hazırladığı ürünler hediye edilerek onların mutluluğuna katkıda bulunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çocuklara Bayram Öncesi Mutluluk Projesi - Son Dakika

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