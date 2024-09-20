Kocaeli\'de Deprem Eğitimleri Hız Kazandı

Yerel

Kocaeli'de deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili vatandaşlara bilgi verilerek deprem simülatöründe o anlar uygulamalı olarak gösteriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Sekapark Kültür Alanı'nda kurulu bulunan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde uygulamalı deprem eğitimleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla hız kazandı. Yaz dönemi çeşitli projelere de ev sahipliği yapan merkezde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, büyükşehirin dirençli şehir Kocaeli çalışmalarında çok önemli bir yer tutuyor. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin katılımcılara simülatörde farklı şiddetlerde depremler yaşatılarak uygulamalı olarak anlatıldığı deprem eğitim çalışmaları, Kocaeli genelindeki vatandaşlara, kurumlara, okullara, yönelik olarak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleşiyor. 25 kişilik gruplar halinde günde 4 defa yapılan ve 60 dakika süren depreme hazırlık ve simülasyon eğitimi ücretsiz olarak sunuluyor. Deprem farkındalığını artırmak amacıyla yapılan eğitimde; deprem gerçeği, deprem olmadan önce bireysel neler yapılabileceği, deprem sonrası olası durumlar ve doğru davranış, konularında interaktif sunum yapılıp anlatım sonrasında uygulama odasına geçiliyor. Eğitimin ikinci aşamasında deprem simülasyon odası içerisinde birinci aşamada öğrenilenlerin uygulaması yapılıyor. Sınıf, mutfak ve salon şeklinde tasarlanan oda, içinde 99 yılında yaşanan Kocaeli depreminin de olduğu farklı şiddetlerde depremlerle sallandırılıyor ve deprem anında yapılması gereken doğru refleksler gösteriliyor. - KOCAELİ