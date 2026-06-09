Kocaeli'de Dijital Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dijital Dönüşüm Projesi Tamamlandı

09.06.2026 20:02
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Kocaeli'de 6 firmanın dijital olgunluk analizi yapılarak 5 yıllık dönüşüm yol haritası hazırlandı.

Kocaeli'de bölge sanayisinin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak amacıyla yürütülen proje tamamlandı. Proje kapsamında seçilen 6 firmanın dijital olgunluk seviyeleri analiz edilerek, her biri için 5 yıllık stratejik dönüşüm yol haritası hazırlandı.

Gebze Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 400 bin TL destek sağladığı "Gebze Bölgesi Dijital Dönüşüm Check-Up Çalışması" projesi gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla tamamlandı. Bölge işletmelerinin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması, rekabet gücünü artırması ve geleceğin üretim modellerine hazırlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 6 firma detaylı analiz ve değerlendirme sürecinden geçirildi.

Saha çalışmaları gerçekleştirildi

Projenin başlangıcında katılımcı firma temsilcilerine yönelik dijital dönüşüm oryantasyon eğitimi düzenlenirken, devam eden süreçte her firmada üçer gün süren saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla firmaların dijital dönüşüm farkındalık düzeyleri değerlendirildi, mevcut durum analizleri yapıldı ve gelecek dönem ihtiyaçları belirlendi.

Firmalar 87 parametre üzerinden değerlendirildi

Analiz sürecinde TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen DDX Metodolojisi kullanıldı. Firmalar; kurumsal yönetişim, müşteri ve pazarlama yönetimi, Ar-Ge ve ürün yönetimi, tedarik yönetimi ile üretim yönetimi başlıklarında toplam 87 parametre üzerinden değerlendirildi. Çalışma sonucunda her firma için dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme analizi ve 5 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı.

"5 yıllık dönüşüm süreçlerine ışık tutacak yol haritaları oluşturduk

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, dijital dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, işletmelerin rekabet gücünü koruyabilmesi için teknoloji odaklı dönüşüm süreçlerini doğru planlaması gerektiğini ifade etti. Aslantaş, "Sanayinin ve teknolojinin merkezinde yer alan bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın yalnızca bugünün şartlarına değil, geleceğin üretim ve ticaret anlayışına da hazırlanması gerekiyor. Bu proje ile firmalarımızın mevcut durumlarını bilimsel yöntemlerle analiz ederek, önümüzdeki 5 yıllık dönüşüm süreçlerine ışık tutacak yol haritaları oluşturduk. Dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü açısından işletmelerimize önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

"Proje üretmeye devam edeceğiz"

Gebze Ticaret Odası'nın son dönemde dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, ihracat ve kurumsal gelişim alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Aslantaş, üyelerin değişen ekonomik şartlara uyum sağlayabilmeleri için proje üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen proje; işletmelerin dijital olgunluk seviyelerinin ölçülmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve uzun vadeli dönüşüm stratejilerinin oluşturulması açısından bölgede uygulanan örnek çalışmalar arasında yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Dijital Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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