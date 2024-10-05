Kocaeli'de Doğaseverler Zambak Yolu'nda Yürüyüşte Buluştu - Son Dakika
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Kocaeli'de Doğaseverler Zambak Yolu'nda Yürüyüşte Buluştu

Kocaeli\'de Doğaseverler Zambak Yolu\'nda Yürüyüşte Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü dolayısıyla Kandıra Zambak Yolu'nda doğaseverler için yürüyüş düzenledi. Doğal güzellikler ve muhteşem sahil manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, bölgenin turizm değerlerini tanıtmaya yönelikti.

05.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Kocaeli'de doğaseverler, Kandıra Zambak Yolu'nda eşsiz sahil manzaralarının keyfini çıkararak bölgenin doğal güzellikleriyle deneyim yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü dolayısıyla doğaseverler için zambak yolu rotasında yürüyüş düzenledi. "Doğa Kocaeli" projesi kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte doğaseverler, Karadeniz'in muhteşem manzaralarına ev sahipliği yapan sahil şeridi boyunca uzanan Zambak Yolu rotasını keşfetme fırsatı buldu. Kandıra ilçesinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren bu yürüyüş, hem doğa turizmi rotalarını hem de bölgenin coğrafi güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Turizm Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Karadeniz sahil şeridi boyunca uzanan ve doğal güzellikleriyle bilinen Zambak Yolu'nun I. Etabı olan Babalı-Cebeci Doğa Turizm Parkuru'nu keşfeden doğaseverler eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Zambak Yolu Rotası 5 etaptan oluşuyor

Kandıra ilçesinin sahil şeridi boyunca 90 kilometre uzanan Zambak Yolu Rotası, 5 etaptan oluşuyor. Tarihi ve kültürel öneme sahip Babalı Kültür Alanı'nda başlayan ve içerisinde mavi bayraklı plajlarında yer aldığı rota; endemik kum zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor.

Zambak Yolu'nun büyüleyici doğal atmosferi, katılımcılara adeta görsel şölen sundu

Karadeniz sahil şeridi boyunca gerçekleşen yürüyüşte doğaseverler, eşsiz sahil manzaralarının keyfini çıkararak bölgenin doğal güzellikleriyle iç içe deneyim yaşadı. Zambak Yolu'nun büyüleyici doğal atmosferi, katılımcılara adeta görsel şölen sundu. Yürüyüş boyunca denizin huzur verici dalga sesleri ve kıyı şeridinin engin manzaraları doğaseverleri hayran bıraktı. Etkinlik sonunda ise yürüyüşün yorgunluğu coğrafi işaret tescilli Kandıra karpuzu ile atıldı. Bu lezzetli ikram, bölgenin yerel zenginliklerini tanıtma amacına da hizmet ederek, katılımcılara hem damak hem de doğa keyfi yaşattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Doğaseverler Zambak Yolu'nda Yürüyüşte Buluştu - Son Dakika

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