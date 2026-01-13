Yasal hakkını kullanmak istedi, işinden oldu

Kocaeli'de Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş.'de 14 yıldır görev yapan 3 çocuk annesi Ebru Öksüz, iddiaya göre doğum sonrası yasal "yarım gün çalışma" hakkını talep etmesi üzerine ücretsiz izindeyken işten çıkarıldı. Mağduriyet yaşadığını söyleyen Öksüz, "Ücretsiz iznim devam ederken apar topar işten çıkışım yapıldı. Tüm bu yaşananlar maddi anlamda bizi sarsacak bir süreç oluşturdu" dedi. Öksüz, AK Parti üyesi olduğu için işten çıkarıldığı yönünde duyumlar aldığını, bunun kendisini ayrıca üzdüğünü dile getirdi.

İddiaya göre, Çenesuyu A.Ş.'de muhasebeci olarak çalışan Ebru Öksüz (37), doğum ve ücretsiz izin süreçlerinin ardından işe dönmek istedi ancak iş akdi feshedildi. Ücretsiz izninin 20 Ocak'a kadar devam etmesine rağmen, herhangi bir resmi gerekçe sunulmadan çıkışının verildiğini ileri süren Öksüz, yaşananları anlattı.

"Bu senin hakkın ama yönetim vermiyor"

Ebru Öksüz, doğum sonrası yasal yarım gün çalışma hakkını kullanmak için yönetime talepte bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz iznim devam ederken apar topar işten çıkışım yapıldı. Yarım çalışma hakkımı kullanmak istediğimi söyledim. Bana, 'Bu senin hakkın ama yönetim bunu vermiyor, istersen mahkemeye gidebilirsin' denildi. Ben de 'O zaman tam zamanlı çalışmaya devam edeyim' dedim. Buna rağmen talebime ilişkin herhangi bir yazılı ya da sözlü resmi dönüş yapılmadı, net bir karşılık alamadım."

"Psikolojik baskı uygulandı"

İşten çıkarılma sürecinde baskı gördüğünü iddia eden Öksüz, "İşten çıkış aşamasında üretim müdürümüzün aramasının ardından, anlaşmak için bizi şirkete çağırdılar. Eşimle birlikte görüşmeye gittik. Görüşmemiz 10 dakika bile sürmedi. Bu kısa süre içerisinde bana tam 5 defa 'Mahkeme yoluna git, istersen mahkeme yoluna git' denildi. Bunu özellikle saydım. Resmen psikolojik baskı altına alındım" dedi.

"Siyasi üyelik" iddiası

İşten çıkarılma gerekçesinin kendisine resmi olarak tebliğ edilmediğini dile getiren Öksüz, siyasi parti üyeliği nedeniyle işine son verildiği yönünde duyumlar aldığını iddia etti. Öksüz, "Bana işten çıkarılma sebebi resmi olarak söylenmedi. Hiçbir gerekçe sunulmadı. Ancak dışarıdan edindiğimiz duyumlara göre, AK Parti üyeliğim nedeniyle işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu beni ayrıca çok üzdü. Bir insanın bir siyasi partiye mensup olması işten çıkarılma nedeni olmamalı" diye konuştu.

"Ailem de mağdur oldu"

Sürecin ailesini de doğrudan etkilediğini söyleyen Öksüz, "Ortanca oğlum kreşe devam ediyor. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için devlet kreşi yerine tam gün özel kreş tercih etmiştik. Bunun ciddi bir maliyeti var. Büyük oğlumun spor faaliyetleri için yaptığımız harcamalar bulunuyor. Yeni bir bebeğimiz oldu. Tüm bunlar maddi anlamda bizi sarsacak bir süreç oluşturdu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ