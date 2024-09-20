Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü kapsamında gönüllü vatandaşlar Hereke Sahilinde temizlik çalışması yaparken, dalgıçlar İzmit Körfezi'nde dip temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte toplanan atıklar sergilendi.

20.09.2024 16:32
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Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gönüllü vatandaşlar Hereke Sahilinde temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar ise İzmit Körfezi'nde dip temizliği yaptı. Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let's Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlik Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi'nin de katılımıyla Hereke Sahilinde gerçekleştirildi. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlara büyükşehir belediyesi tarafından yelek, eldiven ve çöp torbası dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı.

81 ilde temizlik çalışması

Programın açılış konuşmasını yapan Let's Do it! Kocaeli Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, "Let's Do it! 2008 yılında Estonya'da ortaya çıktı. 50 bin kişi bir araya gelerek ülkenin 10 bin ton çöpünü topladı. Bu farkındalık eylemi o kadar hızlı yayıldı ki bir çevre hareketine döndü. 2018 yılından beri Let's Do it! Derneği öncülüğünde Dünya Temizlik Gününde 81 ilde ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de 81 ilde ortak temizlik hareketi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılan ve desteklerini sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Dünyanın en büyük çevre hareketi içerisinde olmaktan ve size ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin tüm paydaşlarını kutluyorum. Çevre en kıymetli hazinemiz. Bu hazineyi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı "İleri Dönüşüm Defilesi" büyük beğeni topladı. Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gönüllü vatandaşlar Hereke Sahilinde temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar ise İzmit Körfezi'nde dip temizliği yaptı. Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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