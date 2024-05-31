Kocaeli'de düzenlenen Alışveriş Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de düzenlenen Alışveriş Festivali başladı

Kocaeli\'de düzenlenen Alışveriş Festivali başladı

Kocaeli'de düzenlenen alışveriş festivali, vatandaşları uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak. Giyimden aksesuara birçok ürünün satışa sunulduğu festivalde, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar varan indirimler de yapılacak.

31.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen alışveriş festivali vatandaşları uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak. Giyimden aksesuara birçok ürünün satışa sunulduğu festivalde, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar varan indirimler de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivali başladı. 2 Haziran'a kadar devam edecek Kocaeli Alışveriş Festivali için esnaf yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar varan indirim yaptı. Çadırların kurulduğu festival alanında birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, zücaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin uygun fiyatlarla satışı sağlanacak.

Gebze Kent Meydanında düzenlenen festivale Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir katıldı. Alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret eden protokol üyeleri hayırlı işler temennisinde bulundu.

İzmit Kent Meydanında gerçekleşen festivale ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş katıldı. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Konserin ardından protokol üyeleri alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Alışveriş, Kocaeli, Etkinlikler, Alışveriş, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de düzenlenen Alışveriş Festivali başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen Alışveriş Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement