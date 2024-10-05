Kocaeli'de Emekli Adamın Hesabından Kredi Çekildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Emekli Adamın Hesabından Kredi Çekildi

Kocaeli\'de Emekli Adamın Hesabından Kredi Çekildi

Bir emeklinin banka hesabından 93 bin TL kredi çekildi, şüpheliler suçlamaları reddetti.

05.10.2024 11:03
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de emekli adamın banka hesabına internet üzerinden erişip 93 bin TL kredi çeken ve paraları kendi hesaplarına aktaran şüpheli suçlamaları kabul etmeyerek, "İstanbul kalabalık yer, belki de tanımadığı birinin ricası üzerine bu parayı çekmiş olabilirim" dedi.

Yaklaşık üç yıl önce çalıştığı fabrikada emekli olan Mehmet Özen'in (59) yıllardır kullanmadığı banka hesabından 14 Aralık 2022 tarihinde 93 bin TL'lik kredi çekildi. Ertesi gün çekilen krediyi fark eden Özen hemen bankayı aradı ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Özen, soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun inceleme başlattı. Dosya kapsamında; ilgili bankalarla yazışmalar yapıldı, çekilen kredi tutarının parça parça aktarıldığı hesapların sahipleri belirlendi. İnternet üzerinden yapılan kredi çekme işleminin hangi servis sağlayıcı üzerinden yapıldığı öğrenilerek A.K., G.T. ve K.O. isimli şüpheliler tespit edildi. Olaya ilişkin A.K. ile G.T. gözaltına alınarak ifadeleri alındı. İfadeleri sonrasında şüpheliler serbest bırakılırken K.O. için yakalama kararı çıkarıldı.

Önce krediyi çekip sonra parça parça kendi hesaplarına gönderdiler

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Mehmet Özen'in uzun zamandır hiçbir işlem yapmadığı hesabından 93 bin TL tutarında kredi çekildiği, çekilen paranın büyük kısmı 4 farklı işlemle A.K. adına, bin TL'si ise K.O. adına kayıtlı hesaplara gönderildiği, Mehmet Özen'in durumu fark ettiğinde şikayetçi olması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Savcılık soruşturma bürosu iz sürdü

Şüphelilerden A.K', hesabına geçen 8 bin 300 lirayı bir başka banka hesabına gönderdiği, 67 bin 700 liranın ise İstanbul Bayrampaşa şubesinde gişeden çekildiği ve işlemin ardından hesap sahibine bilgilendirme mesajı gönderildiği, sanık K.O'nun hesabına gelen paranın da ATM'den çekildiği ve IP numarasıyla bağlantı kurulan iletişim numarasının G.T'ye ait olduğu belirlendi.

"İstanbul kalabalık yer, belki de tanımadığı birinin ricası üzerine bu parayı çekmiş olabilirim"

Sanık A.K. savcılıkta alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Banka hesaplarım o tarihte 1 yıldır blokeliydi. Kartlarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Hesaplarımın bir başkasının eline geçmiş olabileceğini düşündüm. İfadeye çağrılınca evde kartlarımı aradım ancak bulamadım. İstanbul'da bulunan bir bankadan para çektiğimi hatırlıyorum ancak tutarını hatırlamıyorum. İstanbul kalabalık yer, belki de tanımadığı birinin ricası üzerine bu parayı çekmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Banka hesabımdan bilgim ve rızam dışında 93 bin TL değerinde kredi çekildi"

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan açılan davanın ilk duruşması 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya mağdur Mehmet Özen, ile tutuksuz sanık G.T. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Sanıklarda şikayetçi olan Mehmet Özen, "Geçmiş yıllarda kullandığım ancak uzun zamandır işlem yapmadığım banka hesabımdan bilgim ve rızam dışında 93 bin TL değerinde kredi çekildi. Masrafları ile birlikte 100 bin TL civarında geri ödemesi oluştu. Olay sebebiyle mağdur, sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

G.T. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadesini almak ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Bankanın genel merkezini defalarca aramama rağmen ulaşamadım"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Mehmet Özen, "2021 yılının başında emekli oldum. Daha önce çalışırken kullandığım fakat şu anda kullanmadığım banka hesabımdan, 14 Aralık 2022 tarihinde kredi çekildi. Bir gün sonra durumu gün fark ettim. Olaydan sonra bankanın genel merkezini defalarca aramama rağmen ulaşamadım. Sonrasında adliyeyi aradım. Aradığımda bana gelip itiraz etmem gerektiğini söylediler. Daha sonra 15 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundum. Aralık 2022'de maaşım 3 bin 500 liraydı. Ancak maaş almadığım bankadan benim adıma 93 bin 400 lira kredi verildi. Aylık ödeme tutarı maaşımın neredeyse 3 katı. Hackleme yapılan numaranın sahibi duruşmada; kendi adına olan numaranın kendisinin olmadığını, imzasının taklit edildiğini ve eskiden çalıştığı telefon firması tarafından yapıldığını ve kendisinin de mağdur olduğunu söyledi" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Emekli Adamın Hesabından Kredi Çekildi - Son Dakika

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