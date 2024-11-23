Kocaeli'de Engelli ve Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Engelli ve Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği

Kocaeli\'de Engelli ve Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Gönül Kazan' projesi ile yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı ve engellilere sıcak yemek desteği sunuyor. Haftada iki gün, günde iki öğün sıcak yemek, müracaat edenlerin kapısına kadar ulaştırılıyor.

23.11.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Kocaeli'de yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişi ve ailelere sıcak yemek desteği sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı altında devam eden "Gönül Kazan" projesi kapsamında yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişi ve ailelere sıcak yemek desteği sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda yemekler haftanın 2 günü, günde iki öğünü kapsayacak şekilde vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Dursun Pehlivan da dört yıldır faydalandığı hizmetten memnun olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaşadığı mağduriyeti Büyükşehir'le giderdiğini söyleyen Pehlivan, "Emekli olana kadar taksi şoförlüğünden tır şoförlüğüne kadar meslekle ilgili her işi yaptım. Gençliğim çalışarak geçti. Eşimi 17 yıl önce kaybettim. O günden bu yana yalnız yaşıyorum. Artık bırakın çalışmayı yaşlılıktan bazı gereksinimleri yerine getiremiyorum. Büyükşehirin yemek desteği bana bu konuda çok yardımcı oldu. Hizmetten dört senedir faydalanıyorum. Yemekler haftada iki gün tüm haftayı kapsayacak şekilde kapıma kadar geliyor. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşlılık, hastalık, maddi yetersizlik gibi dezavantajlı durumlardan ötürü yemek yapamayan ya da sıcak yemeğe ulaşamayan vatandaşlar, Sosyal İletişim Merkezlerine (SİM) doğrudan giderek ya da 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulunabilir. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Engelli ve Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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