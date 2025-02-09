Kocaeli'de Gençler için Sosyal İnovasyon Projeleri Geliştiriliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Gençler için Sosyal İnovasyon Projeleri Geliştiriliyor

Kocaeli\'de Gençler için Sosyal İnovasyon Projeleri Geliştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal inovasyon projeleri ile eleştirel düşünme, problem çözme ve liderlik yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, 2041 hedefleri doğrultusunda gençlerin geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

09.02.2025 10:19  Güncelleme: 10:20
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik yeteneklerinin artışı, toplumsal değişimi yönlendirme gibi kavramlarla inovasyonu ön planda tutan bir gençlik yönetimini hedefliyoruz. Beyin çürümesini de ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın model ve ödüllü gençlik projesi "Kılavuz Gençlik" çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Üniversite, gençlere çözüm odaklı yenilikçi fikirlerle yetkinlik kazandırmak amacıyla sosyal inovasyon çalışmaları düzenliyor. Bu kapsamda Akademi Üniversite Sosyal İnovasyon Topluluğu tarafından Halkevi Gençlik Merkezi'nde yeni dönem tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Lansman programına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muradiye Ateş, şube müdürleri, sosyal inovasyon gönüllüleri ve misafirler katılım gösterdi.

Sosyal inovasyonun şehirlerde ve gençlerde önemli bir unsur olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Baraçlı, "Gençlerimiz kendilerini geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışmalarına devam ediyor. İnovasyon esasen yenilik ve yeni düşünce kavramlarını ortaya koyma gayreti içerisinde faaliyetlerini yerine getirme anlayışıdır. Bizler bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettirirken büyüklerimizi ve küçüklerimizi tanıma anlayışını da ortaya koymalıyız. Sadece insan odaklı değil, çevreyi de dikkate alan ve kaynakları verimli kullanan bir anlayışla inovasyonu ön planda tutmamız gerekiyor. Bu yüzden her yaşta üretebilecek bir anlayışa sahip olmalıyız" dedi.

"Kocaeli'mizin hedefi 2041"

Türkiye'nin olduğu gibi Kocaeli'nin de hedeflerinin olduğunu belirten Dr. Baraçlı, "Kocaeli'mizin hedefi 2041. Bu hedefe ulaşırken yeni nesil, inovasyonu ön planda tutan, sosyal gelişimciliği de hedefleyen bir anlayışla çalışmalarını yerine getirmeli. Tabii ki önemli unsur dijital dönüşüm de göz ardı edilmemeli. Sosyal medyayı sadece sosyalleşmek adına değil, bilgi edinmek adına kullanmamız gerekiyor. Kölesi olmadan, onu yönetebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı yerine getirmeliyiz. Eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik yeteneklerinin artışı, toplumsal değişimi yönlendirme gibi kavramlarla inovasyonu ön planda tutan bir gençlik yönetimini hedefliyoruz. Beyin çürümesini de ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız gençlerin tüm girişimlerine tam destek veriyor. Artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve sosyal medya kavramları günümüzde artık çok üst seviyelere erişti. Esiri olmadan onları yöneten bir anlayışla dijitalleşmeyi ön planda tutacağız" diye konuştu.

Geleceği değiştirecek çözüm odaklı yenilikçi fikirler üretme süreci olarak tasarlanan Sosyal İnovasyon Projesi sunumunun ardından Dr. Muradiye Ateş "Sosyal İnovasyon ve Gençlerin Potansiyeli" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal inovasyonun son 20-30 yılda ortaya çıkmış bir kavram olduğunu belirten Ateş, "Sosyal inovatif faaliyetler aslında insanlık tarihi kadar eski. Kocaeli için sosyal inovasyon, insanların ihtiyacı olan sorunlara çözüm üretmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlara karşı ürettiği yenilikçi bir çözüm başka bir il için faydalı olamayabilir. Sosyal inovasyon çok yenilikçi bir yöntem fakat minik bir değişimden çok büyük etki oluşturan bir değişime kadar biz her şeyi sosyal inovasyon olarak algılayabiliriz. Küçük değişimleri aslında küçümsememek gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Gençler için Sosyal İnovasyon Projeleri Geliştiriliyor - Son Dakika

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