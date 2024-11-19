Kocaeli\'de Gençler İçin Yeni Kaykay Parkı Açıldı

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Kocaeli'nin 9'uncu, Başiskele'nin ise ikinci kaykay parkı Yeşilyurt Mahallesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nin yanına inşa edildi.

Gençlerin isteği üzerine ilçelere kaykay park yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe'nin ardından bir kaykay park da Yeşilyurt Mahallesi'ne inşa etti. Tüm spor dallarında olduğu gibi kaykay sporunun da kent gelenine yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir, bu çalışmalara devam edecek. - KOCAELİ