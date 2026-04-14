Kırsalda yangına ilk müdahale kadınlardan

Kocaeli'e kırsal mahallelerde görev alan gönüllü itfaiyeciler, aldıkları eğitimlerle yangınlara ilk müdahaleyi sahada gerçekleştirecek. Afet anında hızlı aksiyon alabilmek için oluşturulan sistemle özellikle kadınların kırsalda aktif rol üstlenmesi sağlanırken, müdahale kapasitesinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlara hızlı müdahale etmek ve vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak adına filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 2012 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar 80 yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Bugün düzenlenen törenle, 25 tankerin daha dağıtımı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kırsal Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Dağıtım Töreni'ne katıldı.

"Yangınlara 6 dakikada müdahale"

Başkan Büyükakın; belediye, valilik ve halk el ele verdiğinde zorlukların kolaya döndüğünü ifade ederek, "Normal şartlarda itfaiyenin 6 dakika içinde o yangına erişmesi gerekir. Biz bunu başarıyoruz. Ama böyle bir coğrafyada bunu sağlamak için sahanın tamamını çalışıp ona göre organize olmak gerekiyor. Biz 2012 yılında bu projeyi başlattık. Sahada 80 tankerimiz var. Bugün 25 noktaya daha bunları ulaştıracağız" diye konuştu.

"Topyekün bir organizasyon şart"

Başkan Büyükakın, afetlere hazırlık kadar sonrasına müdahale aşamasının da önemli olduğunu söyleyerek, Kocaeli'nin bu açıdan Türkiye'de örnek alındığının altını çizdi. Büyükakın, "Biz afet öncesi, anı ve sonrası ile ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama bu topyekün çalışma gerektiriyor. İşin içinde halk olduğunda mücadele daha kolay hale geliyor. Bugün görüyoruz ki afetlerle mücadele açısından sivil yapının bu işin içinde olması da bambaşka bir güç demek. Biz bunu en son 6 Şubat depremlerinde gördük. Bu mücadele için koca bir teşkilat kurmak gerekiyor. Burada bir organizasyon aklı var ve bu, gerçekten şehrin her noktasına aynı sürede ilk müdahalenin yapılmasını kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar inanılmaz işler yaptık. Ama öbür tarafta Hızır 41 Mutfağımız var. Afet işleri dairesi başkanlığımız ve AFAD ile koordinasyon halinde. Kentteki bütün arama kurtarma ekiplerini bir arada organize ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz yapıyoruz, onlar örnek alıyor"

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarına çok hızlı şekilde koordine olduklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Gerçekten güzel bir sistem kuruldu. Yine örnek bir sistem oldu. Zaten Kocaeli olarak öncülüğünü hep biz yapıyoruz. Diğerleri bakıyor ve beğeniyorlar. Ardından da yapıyorlar. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah başka yerlerde de bu çalışmaların örnekleri çoğalır. Bir teşekkür de gönüllülerimize. Bu işlerle ilgilenen gönüllüler olmadıktan sonra böyle bir sistem kuramazsınız. Bu, şehrimiz için bir şans. İsminizi sayamadığımız emeği geçen sayısız gönüllü var. Her birine yürekten teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

Törende köylüler, senaryo gereği hazırlanan tatbikatta alevlere hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü ve tankerlerin nasıl çalıştığını gösterdi. Törenin sonunda tankerleri teslim alan muhtarlar ve köylüler, dualar eşliğinde mahallelerine doğru yola çıktı.

Her bir tanker 3 ton su kapasiteli

Yeni tankerlerin teslimi ile birlikte aktif olarak kullanılan 3 ton kapasiteli su tankeri sayısı 105'e ulaştı. Galvaniz kaplamalı, içme suyu taşımaya uygun çok fonksiyonlu yapıya sahip tankerlerin 10 bar basınçlı santrifüj pompa, 3 adet 20 metre yangın hortumu ve temel müdahale ekipmanları ile donatıldığı belirtildi. Gönüllü itfaiyecilik sistemiyle entegre biçimde yürütülen proje kapsamında mahalle sakinleri ve muhtarlar eğitildi ve profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi sağlandı. Bu sayede yangınların büyümeden kontrol altına alınması, can ve mal güvenliğinin artırılması ve kırsalda sürekli hazır güvenlik altyapısının oluşturulması amaçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen son dağıtımla birlikte bugüne kadar Başiskele'ye 7, Derince'ye 3, Dilovası'na 1, Gebze'ye 5, Gölcük'e 5, İzmit'e 15, Kandıra'ya 31, Karamürsel'e 8, Kartepe'ye 3 ve Körfez'e 2 adet tanker kazandırdı. - KOCAELİ