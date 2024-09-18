Kocaeli'de Gönüllü İtfaiyecilik Projesi 23 Yılda 2.470 Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Gönüllü İtfaiyecilik Projesi 23 Yılda 2.470 Kişiye Eğitim Verdi

Kocaeli\'de Gönüllü İtfaiyecilik Projesi 23 Yılda 2.470 Kişiye Eğitim Verdi

1999 Marmara Depremi sonrası başlatılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 23 yıl içinde 2.470 kişiye itfaiyecilik eğitimi verildi. Eğitimler, afetlere karşı donanımlı bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

18.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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1999 Marmara Depremi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi çerçevesinde 23 yılda 2 bin 470 kişiye eğitim verildi.

1999 Marmara Depremi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyeciler, müdahale hizmetlerine önemli katkı sunuyor. Afetlere karşı bilgili, bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma kapsamında Gönüllü İtfaiyecilik Projesi önemli yer tutuyor. Afetlerde ve itfaiyenin müdahale ettiği her türlü acil durumlara karşı, her meslek grubundan vatandaşların itfaiye hizmetlerine destek verdiği Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Eğitimlere katılarak sınavda başarı olan kursiyerler gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazanıyor.

40 saatlik eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından gönüllü itfaiyeci adaylarına 40 saatlik eğitim veriliyor. Bu kapsamda son gerçekleştirilen gönüllü itfaiyeci eğitimine 18 kişi katıldı. Katılımcılara itfaiye eğitmenleri tarafından yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu ekipman, yangına müdahale ekipmanı, söndürme maddeleri ve teknikleri, yangına müdahale organizasyonu ve trafik kazalarında teknik kurtarma başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildi.

Gönüllü itfaiyeciler, KOSKEM birimince 2005 yılından bu yana yürütülen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi faaliyetleri kapsamında, gerekli eğitimler aldırıldıktan sonra cankurtaran olarak da görev yapabiliyor. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturarak yangın ve afetlerle mücadelede fayda sağlamak amacıyla 2001-2024 yılları arası 2 bin 470 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Gönüllü İtfaiyecilik Projesi 23 Yılda 2.470 Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika

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