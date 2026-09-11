Kocaeli'de gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 TL ceza onaylandı - Son Dakika
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Kocaeli'de gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 TL ceza onaylandı

Kocaeli\'de gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 TL ceza onaylandı
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Kocaeli'de izin verilen ses düzeyini aşarak gürültü kirliliğine neden olduğu tespit edilen bir işletmeye 419 bin 509 TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 98 gündem maddesini karara bağladığı toplantıda onaylanan cezayla kent genelinde gürültü denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kocaeli'de gürültü sınırını aşarak çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen bir işletmeye 419 bin 509 TL idari para cezası uygulandı. 98 gündem maddesinin karara bağlandığı encümen toplantısında ceza da onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 98 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, belediyenin farklı daire başkanlıklarından gelen konular ele alınarak karara bağlandı. Encümen toplantısında Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, İmar ve Şehircilik ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlıklarından gelen gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ele alınan konular, yapılan değerlendirmelerin ardından karara bağlandı.

Gürültü sınırını aşan işletmeye ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir işletmenin izin verilen ses düzeyini aşarak gürültü kirliliğine neden olduğu tespit edildi. İşletmeye uygulanan 419 bin 509 TL idari para cezası büyükşehir encümeni tarafından onaylandı. Encümen toplantısında, kent genelinde gürültü denetimlerinin devam edeceği ve kurallara uymayan kişi ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımların sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 TL ceza onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 TL ceza onaylandı - Son Dakika
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