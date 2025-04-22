Kocaeli'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Kocaeli'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu

Kocaeli\'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'ı hastanede tedavi gören çocuklarla paylaşarak onlara unutulmaz bir bayram deneyimi sundu. Yapılan etkinliklerde çocuklar sanatsal atölyelerde yer alarak konsere katıldı ve palyaçolarla dans ederek keyifli anlar yaşadı.

22.04.2025 17:53  Güncelleme: 17:57
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 23 Nisan'ı hastanede tedavi gören çocuklarla paylaşarak onlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Büyükşehir, Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir 23 Nisan etkinliği düzenledi. Etkinlik alanına katılamayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin bu sürpriziyle bayramı hastanede coşkuyla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün "23 Nisan'da Umut Ol - Yüz Güldüren Sanat" projesi, çocukların psikolojik iyileşme süreçlerine de katkı sağladı. "Kat'ı Sanatı" atölyesiyle çocuklar sanatsal becerilerini ortaya koyarken, KBB Konservatuvarı Oda Orkestrası Şefi Engin Şen, viyolonsel konseri gerçekleştirdi. Palyaçoların gösterileri, balonlar ve Türk bayraklarıyla oluşturulan renkli atmosferde, çocuklara bayram coşkusu yaşatıldı.

Çocuklar, etkinlik alanında bir araya geldikleri palyaçolarla dans ederek keyifli anlar yaşadı. Danslar ve kahkahalarla dolu etkinlik, miniklere bayramın neşesini doyasıya yaşattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

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