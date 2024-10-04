Kocaeli'de Hat 41K Güzergahı Hereke'ye Uzatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Hat 41K Güzergahı Hereke'ye Uzatıldı

Kocaeli\'de Hat 41K Güzergahı Hereke\'ye Uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızlı ulaşım ağı Hat 41K'nın güzergahını Hereke'ye kadar uzattı. Cumartesi günü itibarıyla hizmete girecek olan yeni hat, vatandaşlara ekonomik bir ulaşım imkanı sunacak.

04.10.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı ve konforlu ulaşım ağı olan Hat 41K'ya Hereke güzergahı eklendi. 41K, cumartesi itibariyle Hereke'ye kadar ulaşacak.

D-100 üzerindeki toplu taşımayı verimli kullanmak amacıyla Hat 41K'yı hizmete alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hattaki ulaşım ağını genişletiyor. Buna göre Körfez'den Kartepe'ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan 41K'nın yeni güzergahı ihtiyaç ve talep üzerine Hereke'ye uzanacak. Kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olan 41K şimdi de vatandaşların Hereke'ye kadar seyahat etmelerine imkan sağlayacak. 41K, cumartesi günü (yarın) itibariyle Hereke'ye kadar ulaşacak.

Böylece Hereke'den Kartepe güzergahına Hereke Terminali 1, Hereke Dörtyol 2, KOÜ Hereke B. Kampüsü 1, Hereke Tekel D-100, Şirinyalı Yalıkent, Kirazlıyalı Okul ve Derince 60 Evler durakları eklendi. Kartepe'den Hereke'ye uzanacak güzergahın yeni durakları ise Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kirazlıyalı Muhtarlığı, Şirinyalı, Hereke D-100, KOÜ Hereke B. Kampüsü ve Hereke Terminali oldu. Yukarı Hereke, Kışla Düzü ve Tavşancıl duraklarından binen yolcular için Hat 41K'nın aktarma noktası 'Aşağı Hereke' olacak. Hereke ve civarında oturan vatandaşlar şimdi Hat 41K'nın "gittiğin kadar ödeme" sistemiyle daha hesaplı bir yolculuk yapabilecek.

Büyükşehir, Hat 41K için "gittiğin kadar öde" sistemiyle 18 metre körüklü araçlarla vatandaşlara keyifli ve ekonomik yolculuk sunuyor. 27 gidiş 28 dönüş durağı bulunan 41K, hattın Hereke'ye kadar uzatılmasıyla birlikte 33 gidiş, 33 dönüş durağı olacak. Hat 41K hafta içi 89 seferle 2 bin 615 km yol kat ederken, hattın aşağı Hereke'ye uzatılmasıyla birlikte sefer sayısı 110'a çıkacak ve 4 bin 406 km yol kat edilecek. Gittiğin kadar öde sisteminde çalışan Hat 41K, gün içerisinde 10-15-20 dakikalık sefer aralıklarında hizmet veriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Hat 41K Güzergahı Hereke'ye Uzatıldı - Son Dakika

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