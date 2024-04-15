Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesiyle Ev Kazaları Önleniyor - Son Dakika
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Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesiyle Ev Kazaları Önleniyor

Kocaeli\'de \'Hayata Tutun\' Projesiyle Ev Kazaları Önleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayata Tutun' projesi sayesinde yaşlı ve engelli bireylerin yaşamı kolaylaşıyor ve ev kazalarının önüne geçiliyor.

15.04.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Kocaeli'de "Hayata Tutun" projesiyle ev kazalarının önüne geçilirken yaşlı ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında uygulamaya aldığı "Hayata Tutun" projesi sayesinde, evlerine banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeyle, yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçiliyor. Öte yandan projeyle muhtemel ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesiyle Ev Kazaları Önleniyor - Son Dakika

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