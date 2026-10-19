Kocaeli'de heyelanla kapanan Kandıra yolunda ulaşım cezaevi kampüsünden sağlanacak - Son Dakika
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Kocaeli'de heyelanla kapanan Kandıra yolunda ulaşım cezaevi kampüsünden sağlanacak

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Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü yoğun yağışın ardından Kandıra-İzmit Karayolu'nun 19'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Onarım çalışmaları süresince ulaşım, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları kampüsü içinden tek şeritle sağlanacak.

Kocaeli'nin Kandıra-İzmit Karayolu'nda heyelan nedeniyle kapanan güzergahta ulaşım, onarım çalışmaları süresince ceza infaz kurumları kampüsü içinden tek şerit üzerinden sağlanacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların etkisiyle 15 Ekim Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Kandıra-İzmit Karayolu'nun Kandıra istikametindeki 19'uncu kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Yaşanan olağanüstü durum ve ortaya çıkan zorunlu ulaşım ihtiyacı nedeniyle yol bakım ve onarım çalışmaları süresince alternatif güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları kampüsü içerisinden geçen mevcut yol, tek şerit olarak Kandıra-Kocaeli istikametinde ulaşıma açıldı.

Karayolları 14. Şube Şefliği tarafından kampüs içerisindeki yolda trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilirken, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA
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