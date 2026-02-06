D-100\'ün iki noktasında hız limitleri artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yılın ilk toplantısında D-100 kara yolundaki bazı noktalarda hız limitlerini artırma ve tüm ilçeleri kapsayan gece seferleri başlatma kararı aldı.

Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk UKOME toplantısında, kent içi ulaşımı ilgilendiren 44 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının en dikkati çeken gündem maddesi, D-100 kara yolundaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız koridorlarında yapılan düzenleme oldu. Buna göre; Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasındaki EDS koridorunda 70 kilometre olan hız sınırı 82 kilometreye, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 kilometre olan hız sınırı ise 110 kilometreye çıkarıldı. Yeni uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.

UKOME toplantısında EDS hız limitleri dışında "yön düzenlenmesi", "araç trafiğine kapatma ve ağır vasıta yasağı", "taksi durak yeri değişiklikleri ve bekleme alanı talepleri", "D4 yetki belgesi talepleri", "ticari plaka talepleri", "toplu taşıma güzergah düzenlemeleri ve hat ihdasları", "P plaka çekme işlemleri", "ticari plaka kayıp-çalıntı ve mükerrer işlemleri", "sinyalizasyon düzenlemeleri", "otopark ve otopark alanı talepleri ve karavan park yasağı talepleri" görüşüldü.

Tüm ilçelerde entegre gece hatları oluşacak

Bu maddeler çerçevesinde Kocaeli'de ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşların 7/24 faydalanabileceği ve tüm ilçeleri kapsayan entegre gece hatların oluşturulmasına karar verildi.

Ayrıca Kartepe ilçesinde hizmet veren teleferik tesisine yönelik artan ziyaretçi talebi doğrultusunda, diğer ilçelerden bölgeye erişimin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla yeni toplu taşıma hatlarının hizmete alınmasının kararları verildi. - KOCAELİ