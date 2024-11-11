Kocaeli'de İşaret Dili Eğitimi Alan Çift, Aile İlişkilerini Güçlendirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de İşaret Dili Eğitimi Alan Çift, Aile İlişkilerini Güçlendirdi

Kocaeli\'de İşaret Dili Eğitimi Alan Çift, Aile İlişkilerini Güçlendirdi

Kocaeli'de Birsen ve Mithat Birinci çifti, kız isteme töreninde işaret dili öğrenerek, hem gelinlerini hem de işitme engelli dünürlerini duygulandırdı. KO-MEK'te aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı bir iletişim kurmanın mutluluğunu yaşadılar.

11.11.2024 13:14  Güncelleme: 13:17
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Kocaeli'de oğullarına kız istemek için işaret dili eğitimi alan Birsen ve Mithat Birinci çifti, öğrendikleriyle hem gelinlerini hem de işitme engelli dünürlerini duygulandırdı.

Birsen (57) ve Mithat Birinci (68) çifti, öğrendikleri işaret diliyle yalnızca gelinlerini değil, tüm aileyi mutlu etti. İşitme engelli dünürleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KO-MEK Gölcük kurs merkezine başvuran Birinci çifti, genç kursiyerlerle birlikte özverili bir eğitim süreci geçirdi. Çift, işaret dili konusunda hiç bilgi sahibi değilken, kurs sayesinde temel işaretleri öğrenerek dünürleriyle rahatça anlaşabilir hale geldi.

"Dünürümün doğum gününü işaret diliyle kutladım"

Dünürleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmek için çareyi KO-MEK'te bulduklarını ifade eden Birsen Birinci, "Oğlumun nişan merasiminde işitme engelli olan dünürlerimizle iletişim kurabilmek için bu kursa yazıldık. İşaret dili hiç bilmediğimiz bir konuydu, internetten birkaç işaret öğrendik ama bu yeterli değildi. KO-MEK'e yazılınca burada temel işaretleri öğrenme şansımız oldu. Birkaç gün önce dünürümün doğum günüydü. İşaret diliyle doğum gününü kutlamam gelinimin ve ailesinin çok hoşuna gitti. Bizde çok mutlu olduk" dedi.

"Gelinimizi işaret diliyle istedim"

Kız isteme merasiminde dünürleriyle sağlık şekilde iletişim kurabildiklerini aktaran Mithat Birinci ise "Dünürlerimizle diyalog kurabilmek çok hoşumuza gitti. Keşke daha önce öğrenmiş olsaydık. Dünürlerimizle bu şekilde anlaşmış olmak hem gelinimizin hem de oğlumun çok hoşuma gitti. Gelinimizi işaret diliyle istedim. Aile ortamını bu şekilde sımsıkı tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bize bu imkanı sunan KO-MEK'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de İşaret Dili Eğitimi Alan Çift, Aile İlişkilerini Güçlendirdi - Son Dakika

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