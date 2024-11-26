Kocaeli\'de İtfaiye Ekiplerine Kar Yağışı Altında Kurtarma Eğitimi

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Kocaeli'de itfaiye ekipleri kar yağışı altında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Teleferiğinde muhtemel acil durum planları kapsamında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı. Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen eğitimde itfaiye personelleri, iki direk arasında kalan kabin içerisindeki insanları kurtarmak için kabinleri taşıyan tellerden kabine ulaşım sağladı. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri, kabin içerisinde kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti. - KOCAELİ