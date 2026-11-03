Kocaeli'de kadına şiddetle mücadele mesajlı tramvay kasım boyunca sefer yapacak - Son Dakika
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Kocaeli'de kadına şiddetle mücadele mesajlı tramvay kasım boyunca sefer yapacak

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Kocaeli\'de kadına şiddetle mücadele mesajlı tramvay kasım boyunca sefer yapacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 25 Kasım kapsamında hazırlanan farkındalık tramvayı, kasım ayı boyunca kentte sefer yapacak. Tramvayda şiddet karşıtı mesajlar ile KADES ve ALO 183 bilgileri yer alıyor, kadınların destek mekanizmalarına erişimi tanıtılıyor.

Kocaeli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık mesajları taşıyan tramvay, kasım ayı boyunca kentte sefer yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık mesajlarıyla giydirilen tramvay, kasım ayı boyunca kentte sefer yapacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan tramvayda, şiddete karşı mesajlar ve kadınların güvenli yaşam hakkına dikkati çeken görseller kullanıldı.

Turuncu rengin öne çıktığı tasarımda, "Kadına şiddete dur de", "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Bu şehirde korku değil, huzur yayılır" ifadelerine yer verildi. Kadınların farklı yaşamlarından kesitler sunan görsellerin yanı sıra "Bu şehirde yol kesmek sadece kırmızı ışığın işi" ve "Bu şehirde kalpler kırılmaz, kadınlarla rekorlar kırılır" mesajlarıyla da konuya dikkati çekildi.

Tramvayın tasarımında Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın bilgileri de paylaşıldı.

Çalışmayla, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının yanı sıra kadınların başvurabileceği destek mekanizmalarının tanıtılması amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir merkezlerinde düzenlediği seminer, söyleşi ve bilgilendirme çalışmalarıyla da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu etkinliklerde kadınlara başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkında bilgi veriliyor.

Kaynak: İHA
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