Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı

Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı
13.07.2026 10:09  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyellerini desteklemek amacıyla kurulan Ana Kafe Gastronomi ve Workshop Alanı, ilk etkinliğinde doğal rafyadan duvar süsü tasarımıyla kapılarını açtı.

Kocaeli'de kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, el becerilerini geliştirmek ve girişimcilik potansiyellerini desteklemek amacıyla kurulan "Ana Kafe Gastronomi ve Workshop Alanı" ilk etkinliğiyle kapılarını açtı. İnternet üzerinden kayıt yaptıran kadınlar, merkezin ilk atölyesinde doğal rafyadan duvar süsü tasarladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan merkez, kadınların üretim yapabileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Kadınların mutfak kültürü, el becerileri ve girişimcilik potansiyellerini geliştirmeyi hedefleyen merkez, aynı zamanda kültürel mirasın ve yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak.

İlk etkinlikte duvar süsü tasarlandı

Farklı atölye ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak olan merkezde, ilk atölye çalışması etkinliği gerçekleştirildi. İnternet üzerinden alınan kayıtlarla merkeze gelen kadınlar, ilk çalışmada doğal rafya kullanarak duvar süsü tasarladı. Kendi tasarımlarını hazırlayan katılımcılar, el emeği ürünler ortaya çıkarırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı buldu.

"Burada olmak benim için motivasyon kaynağı"

Atölye çalışmasına katılan 68 yaşındaki Fatma Demir, merkezde düzenlenen faaliyetlerin hayatına olumlu dokunuşlar yaptığını belirtti. Merkezde spor faaliyetlerine ve çeşitli eğitimlere de katıldığını aktaran Demir, "Burada olmak çok güzel, kendimi motive ediyorum. Bize bu imkanları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Merkezdeki etkinlikleri tüm kadınlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üreten kadınların yeni adresi 'Ana Kafe'de ilk atölye heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:29:53. #7.13#
SON DAKİKA: Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.