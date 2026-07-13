Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı

Kocaeli'de kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, el becerilerini geliştirmek ve girişimcilik potansiyellerini desteklemek amacıyla kurulan "Ana Kafe Gastronomi ve Workshop Alanı" ilk etkinliğiyle kapılarını açtı. İnternet üzerinden kayıt yaptıran kadınlar, merkezin ilk atölyesinde doğal rafyadan duvar süsü tasarladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan merkez, kadınların üretim yapabileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Kadınların mutfak kültürü, el becerileri ve girişimcilik potansiyellerini geliştirmeyi hedefleyen merkez, aynı zamanda kültürel mirasın ve yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak.

İlk etkinlikte duvar süsü tasarlandı

Farklı atölye ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak olan merkezde, ilk atölye çalışması etkinliği gerçekleştirildi. İnternet üzerinden alınan kayıtlarla merkeze gelen kadınlar, ilk çalışmada doğal rafya kullanarak duvar süsü tasarladı. Kendi tasarımlarını hazırlayan katılımcılar, el emeği ürünler ortaya çıkarırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı buldu.

"Burada olmak benim için motivasyon kaynağı"

Atölye çalışmasına katılan 68 yaşındaki Fatma Demir, merkezde düzenlenen faaliyetlerin hayatına olumlu dokunuşlar yaptığını belirtti. Merkezde spor faaliyetlerine ve çeşitli eğitimlere de katıldığını aktaran Demir, "Burada olmak çok güzel, kendimi motive ediyorum. Bize bu imkanları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Merkezdeki etkinlikleri tüm kadınlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ