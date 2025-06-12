Kocaeli'de Kan Bağışçılarına Eşofman ve Tişört Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Kan Bağışçılarına Eşofman ve Tişört Hediyesi

Haberin Videosunu İzleyin
12.06.2025 10:51  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli\'de Kan Bağışçılarına Eşofman ve Tişört Hediyesi
Haber Videosu

Türk Kızılay'ının Kocaeli şubesinde Dünya Kan Bağışçıları Günü'nde yeni kan alma noktası açılıyor. Tüm bağışçılara eşofman ve tişört hediye edilecek.

Kan verene eşofman ve tişört hediye

KOCAELİ - Türk Kızılay'ın Kocaeli şubesinde 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü'nde kent merkezinde yeni kan alma noktası açılıyor. Açılış gününde vatandaşları teşvik etmek ve farkındalığı artırmak için tüm kan bağışı yapan gönüllülere eşofman ve tişört hediye edilecek.

Alınan bilgiye göre, 157'nci kuruluş yılını kutlayan Türk Kızılay, Kocaeli'de cumartesi günü yeni kan alma noktasının açılışını yapacak. Milli İrade Meydanı'nda metro hattı istasyon çalışmaları nedeniyle kaldırılmak zorunda kalan Anıtpark'taki Kızılay kan alma noktası, Kent Meydanı'ndaki yeni yerine taşınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan yeni kan alma noktası, cumartesi günü saat 11.00'de gönüllü kan bağışçılarını kabul etmeye başlayacak.

Dünya Kan Bağışçıları Günü'nde hizmete girecek olan yeni hizmet noktasında kan bağışı konusunda farkındalık oluşturacak ve halkı teşvik edecek etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulacağı açılış gününde kan bağışında bulunan 2 bin kişiye de eşofman altı ve tişört hediye edilecek. Kızılay, düzenli olarak kan bağışında bulunan gönüllülerine de aynı gün saat 16.00 ile 18.00 arasında altın, gümüş ve bronz madalya ile plaket takdim edecek.

"Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, "157 yıl önce bugün 1868'de bu iyilik çınarı, bir grup gönüllü doktor ve asker tarafından kuruldu. Bugün Türk Kızılay olarak bölgenin en büyük insani yardım kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Kızılay olarak nerede insan ıstırabı olsa, acısı olan topluluk olsa onların yaralarını sarmaya o bölgede faaliyetlerimizi göstermeye devam ediyoruz. Tabii ki bunu kıymeti bağışçılarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu iyilik çınarını sulayan, besleyen bağışçılarımıza da teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Kan bağışı yapan 2 bin kişiye eşofman ve tişört hediye edilecek

Yeni kan alma noktasının açılışıyla ilgili de bilgi veren İbrahim Pay, "14 Haziran'da Dünya Kan Bağışçıları Günü'nde Kent Meydanı'nda günü şenlendirmek, neşelendirmek, tanıtmak ve kan bağışını kentimizde yaymak amacıyla organizasyon yapacağız. 'Sporla Güçlen, Kanınla Umut Ol. Harekete Geç, Hayat Kurtar' sloganımızla vatandaşlarımıza sağlıklı ve zinde olmalarını, sonrasında da kan bağışında bulunarak hayat kurtarmalarını söylüyoruz. Bunu teşvik etmek için de 14 Haziran'a özel kan bağışında bulunan hemşerilerimize teşekkür hediyemiz olacak, alt eşofman ve tişört. Bunu da hatıra olarak kendilerine takdim edeceğiz. Günün önemine binaen bir hatıra olacak. Vatandaşlarımız çocuklarını alıp Kent Merkezi'ne gelsinler. Oyun alanımızda çocuklarımız oynasın, kendileri de kan bağışında bulunsunlar. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum. Yeni mekanımız Yeni Cuma tramvay durağının yan yola bakan kısmında. Durağın diğer yanı Kent Meydanı. Etkinliğimizi 14 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 ile 21.00 arasında Kent Meydanı'nda yapacağız. Bu organizasyonla da yeni mekanımızı kullanıma açmış olacağız ve kan bağışı kabulüne başlayacağız" diye konuştu.,

"Yaz sıcakları ve tatile gitme nedeniyle bağışlar düşüyor"

18-65 yaş aralığındaki sağlıklı her bireyin kan verebileceğinin altını çizen Türk Kızılay Kocaeli İl Başkanı İbrahim Pay, kışın hastalıkların arttığı dönem ile yazın sıcakların yükseldiği ve vatandaşların tatile gittiği dönemlerde kan bağışının düştüğünü söyledi. Pay, "Kan bağışında 2 kritik dönemimiz oluyor. Biri kışın hastalıkların, gribal enfeksiyonların çoğaldığı dönem. Diğeri de yazın sıcaklığın arttığı, insanların şehir merkezinden uzaklaşıp tatile gittiği dönem. Bu dönemlerde kan bağışı sayılarımız maalesef düşüyor. Cumartesi günü yapacağımız etkinlik de bunun için önemli. Önümüzdeki bir aylık boyunca kan ihtiyacını stoklayabilirsek bizim için güzel olacak. Cumartesi günü tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. 18-65 yaş arasında her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir" şeklinde konuştu.

İlçelerde kan bağış noktaları aralıksız çalışıyor

Son olarak kent genelindeki kan bağışı noktalarını ve çalışma saatlerini hatırlatan Pay, "Yahya Kaptan'daki merkezimiz haftanın 7 günü 16.30'da kadar açık. Gebze Meydan'da da 7 gün boyunca 16.30'a kadar kan alma noktamız çalışıyor. Diğer ilçelerimizde de haftanın belirli günlerinde periyodik olarak kan bağışı alıyoruz. Vatandaşlarımız telefonumuzu arayıp bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kızılay, Kocaeli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kan Bağışçılarına Eşofman ve Tişört Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:52:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kan Bağışçılarına Eşofman ve Tişört Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.