Kocaeli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli\'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışına karşı şehir merkezinde de yolları açık tutmak için 2 bin 321 personel ve 623 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

21.02.2025 17:32  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de etkili olan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele mesai sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve ilçelerin şehir merkezlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Yol ve bakım dairesi başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan karla mücadele ekipleri, Sibirya üzerinden gelen ve "Altay kar fırtınası" olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe başta olmak üzere tüm ilçelerde ve kırsal mahallerde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kötü hava şartlarında vatandaşların sorun yaşamaması için karla mücadele ediyor.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, kocaeli, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.