Kocaeli\'de dip bucak temizlik

Kocaeli'de yürütülen çalışmalarla kent estetiği korunurken, yayaların konforu ve güvenliği artırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kenarları ve kaldırımların temizliğini aksatmadan sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, belirli periyotlarla yol kenarları ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler, yollara savrulan yapraklar, kuruyan dallar, çeşitli atıklar ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar düzenli olarak toplanarak temizleniyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem şehir estetiği korunuyor hem de kaldırımları kullanan yayaların konforu ve güvenliği üst seviyede tutuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzenine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederek, daha yaşanabilir bir Kocaeli hedefi doğrultusunda hizmet üretmeyi sürdürüyor. - KOCAELİ