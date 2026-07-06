Kocaelililer akıllı bisikletle 6 ayda "dünyayı 70 kez turladı"

Kocaeli'de kent içi ulaşımda çevreci bir alternatif sunan KOBİS, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 142 bin kiralama işlemiyle 12 milyon 179 bin dakikalık kullanım süresine ulaştı. Elde edilen sürüş süresinin, dünyanın çevresinin yaklaşık 70 kez dolaşılmasına eşdeğer bir mesafeye denk geldiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında 17 istasyon ve 136 bisikletle faaliyete geçen sistem, aradan geçen 12 yılda kapasitesini artırarak kent genelindeki hizmet ağını genişletti.

Güncel verilere göre, KOBİS bugün Kocaeli'nin 12 ilçesinde 84 istasyon, 1000 akıllı park ünitesi ve 708 bisikletle hizmet veriyor. Sistemdeki toplam abone sayısı ise 449,721'e ulaştı. İstasyon dağılımında 31 noktayla İzmit başı çekerken, onu 13 istasyonla Gebze, 9 istasyonla Kartepe ve 6 istasyonla Gölcük takip ediyor.

Dünyanın çevresini 70 kez dolaşacak mesafe kat edildi

KOBİS, 2026 yılının ilk altı ayında yoğun bir kullanım verisi kaydetti. Yılın ilk yarısında sistem üzerinden toplam 141 bin 956 kiralama işlemi gerçekleştirildi ve günlük ortalama 1502 bisiklet kiralandı.

Kullanıcılar ilk 6 aylık dönemde toplam 12 milyon 179 bin 831 dakika pedal çevirdi. Ulaşılan bu sürüş süresinin, Türkiye'nin çevresinin yaklaşık 270 kez, dünyanın çevresinin ise yaklaşık 70 kez dolaşılmasına eşdeğer bir mesafeye denk geldiği hesaplandı.

En yoğun istasyonlar ve periyodik bakımlar

Yılın ilk yarısındaki verilere göre, KOBİS'te en fazla kiralama yapılan noktalar Darıca Sahil İstasyonu, SEKA Park 2. Etap İstasyonu ve Ormanya İstasyonu oldu.

Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden QR kod okutarak kiralama yapabildiği sistemde, hizmetin kesintisiz sürmesi için onarım çalışmaları da aksatılmadan yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi KOBİS Atölyesi'nde yılın ilk 6 ayında kiralanan bisikletlere 1620 genel bakım, istasyonlarda ise 2 bin bakım ve kontrol çalışması yapıldığı bildirildi. - KOCAELİ