Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Kocaeli\'de Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere altın ödüller verildi. Finalde 16 kursiyer kıyasıya mücadele ederken, Yazar Saliha Erdim de aile ve sosyal yaşam konularında önemli bilgiler paylaştı.

31.03.2025 13:29  Güncelleme: 13:30
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Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda yaşanan tatlı rekabette dereceye girenlere altın verildi. Kaybedeni olmayan yarışmada kursiyerlerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK bünyesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na ev sahipliği yaptı. 88 kursiyerin katıldığı yarışma için Gebze, İzmit ve Gölcük'te ön elemeler yapıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen elemeler sonucunda finale kalan 16 kursiyer, büyük heyecan içinde yarıştı. Yarışmada alanında uzman jüri üyeleri görev aldı. Programın açılışında KO-MEK Yuvacık Kurs Merkezi kursiyerlerinin seslendirdiği ilahi dinletisi izleyenleri adeta mest etti.

"Sosyal yaşamımızı peygamber efendimizin hayatına göre şekillendirmeliyiz"

Final yarışmasına katılarak seminer veren Yazar Saliha Erdim, "Kur'an Ahlakıyla Yaşamak" konusunda önemli bilgiler verdi. Hz. Muhammed ve sahabelerinin yaşamlarından örnekler veren Erdim, "Peygamber efendimizi tanısak ve onun hayatını anlasak çok rahat edeceğiz. Bizler hayatımızı ve sosyal yaşamımızı peygamber efendimizin hayatına göre şekillendirmeliyiz." diyerek katılımcılara önemli bir mesaj verdi. Erdim, ayrıca dinleyicilere bol bol okumalarını da tavsiye etti.

"Eşinize verdiğiniz değerin yerini teknolojik aletler almasın"

Aile içerisinde huzurun önemine değinen Erdim, "Bir ailede huzur yoksa o evde psikolojik rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Eşler birbirine daima saygı ve sevgi ile yaklaşmalı. Ailede huzur eşlerin birbirine verdiği değerle doğru orantılıdır. Eşinize verdiğiniz değerin yerini teknolojik aletler almasın. Aile içindeki israfı en iyi hanımefendiler bilir. KO-MEK sizin için iyi bir fırsat. Burada ne kadar güzel işler yaparsanız, özgüveniniz o kadar artar." diyerek KO-MEK kurslarının önemine değindi.

Dereceye girenlere altın verildi

Seminerden sonra jüri üyeleri, dereceye girecek olan yarışmacıları seçerken zor anlar yaşadı. 16 yarışmacının dereceye girebilmek için ter döktüğü final mücadelesinde yarışmacı yakınları oturdukları yerlerden dua ederek destek verdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada en yüksek puanı alan Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi'nden Nagihan Emir birinci olurken, aynı merkezden Tuba Topçu ikinci, Kuruçeşme Kurs Merkezi'nden Hatice Gülpınar ise üçüncü oldu. Başkan Vekili Berna Abiş tarafından dereceye giren kursiyerlere ödülleri takdim edildi. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm kursiyerler için İstanbul Ayasofya Camii ziyareti gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı - Son Dakika

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