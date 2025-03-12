Kocaeli'de Mehter Takımı, Ramazan Coşkusunu Yaşattı - Son Dakika
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Kocaeli'de Mehter Takımı, Ramazan Coşkusunu Yaşattı

Kocaeli\'de Mehter Takımı, Ramazan Coşkusunu Yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüş ve mini konserle vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Yürüyüş, Anıtpark'ta sona ererken, İzmitliler Mehter marşlarına eşlik etti.

12.03.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı'nda verdiği mini konserle vatandaşları selamladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit'te yürüyüş düzenleyerek en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Vatandaşlar Mehter Takımı'nın coşkulu marşlarına eşlik ederken, büyük ilgi gören Mehter Takımı Ramazan'ın maneviyatına coşku kattı. Cumhuriyet Bulvarı'nın başından başlayan mehter yürüyüşü Anıtpark'ta son buldu. Belirli aralıklarla durarak mini konserler veren Mehter Takımı'na İzmitliler de eşlik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Mehter Takımı, Ramazan Coşkusunu Yaşattı - Son Dakika

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