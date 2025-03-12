Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı'nda verdiği mini konserle vatandaşları selamladı.
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit'te yürüyüş düzenleyerek en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Vatandaşlar Mehter Takımı'nın coşkulu marşlarına eşlik ederken, büyük ilgi gören Mehter Takımı Ramazan'ın maneviyatına coşku kattı. Cumhuriyet Bulvarı'nın başından başlayan mehter yürüyüşü Anıtpark'ta son buldu. Belirli aralıklarla durarak mini konserler veren Mehter Takımı'na İzmitliler de eşlik etti. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de Mehter Takımı, Ramazan Coşkusunu Yaşattı - Son Dakika
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