Kocaeli\'de Minik Mühendisler Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kocaeli'de düzenlenen "Minik Mühendisler Buluşması" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İş makinelerine binen miniklere, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi iş birliğiyle "Minik Mühendisler Buluşması" etkinliği düzenlendi. Geleceğin mühendisleri için alana A Takımı, Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı araçları ve iş makineleri getirilirken, ayrıca minik itfaiyeci parkuru da kurularak çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı. Alana gelen çocuklara Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut ve İZAYDAŞ tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte unutulmayacak anlar yaşayan minikler, iş makinelerini yakından inceleme fırsatı buldu. Alanda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı afet eğitmenleri tarafından deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında çocuklara bilgi verilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından ise çocuklara yangın eğitimi verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KOCAELİ