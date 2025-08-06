Kocaeli\'de Modern Otogarlar Hizmete Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kısa süre önce açılan Gölcük ve Karamürsel Otogarı'nın eski ve yeni halini paylaşarak, "Fark ortada. Şehrimize değer kattık." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehirlerarası yolculuklarını daha rahat ve konforlu şekilde yapmaları için ilçelerdeki otogarları modern hale getiriyor. Gölcük ve Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminalleri bu anlayışla hayata geçirilerek, geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın otogarların eski ve yeni hallerini paylaşarak, aradaki farkı gösterdi. "Fark ortada" diyen Başkan Büyükakın, "Eski otogarların yerine daha modern, daha konforlu ve ulaşımı kolay yeni otogarlar inşa ettik. Gölcük ve Karamürsel'e yakışanı yaptık, şehrimize değer kattık." ifadesini kullandı.

Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan yeni Gölcük Şehirlarası Otobüs Terminali, 10 bin metrekare alana inşa edildi. 13 peronlu Gölcük Otogarı'ndan ilk sefer, 15 Temmuz Salı günü gerçekleştirildi. Bin 885 metrekare alan üzerinde inşa edilen 27 peron kapasiteli Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali de 24 Temmuz Perşembe günü hizmete girdi. İlk seferlerin yapıldığı her iki otogar da bölge halkının büyük takdirini topladı. Vatandaşlar ulaşım hizmetinin son derece kaliteli hale geldiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve büyükşehir yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ