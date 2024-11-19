Kocaeli'de Okullarda Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatlar Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Okullarda Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatlar Düzenlendi

Kocaeli\'de Okullarda Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatlar Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullarda afet farkındalık eğitimleri ve deprem tahliye tatbikatları düzenleyerek 851 kişiye eğitim verdi. Eğitimler, gerçeği aratmayan senaryolarla gerçekleştirildi.

19.11.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Kocaeli'de okullarda afet farkındalık eğitimleri ve deprem tahliye tatbikatları düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okullarda afet farkındalık eğitimleri ve deprem tahliye tatbikatları düzenledi. Uzman eğitmenler eşliğinde interaktif bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatlar gerçeği aratmadı. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve uygulamalı deprem sonrası doğru tahliye yöntemlerinin gösterildiği eğitimler sonucunda öğretmen, öğrenci, personel ve kadın velilerden oluşan 851 kişiye eğitim verildi.

Tatbikat senaryosunda deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda "çök- kapan-tutun" hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle birlikte başlayan tahliye sürecinde öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli ve düzenli bir şekilde boşalttı. Okul bahçesinde ise önceden belirlenmiş toplanma alanında toplanarak yoklama yapıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, okul kriz merkezi yönetiminde acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesiyle birlikte tamamlandı.

Eğitim ve tatbikat sonunda okul afet ve acil durum hazırlıklarının iyileştirilmesine ve toplumun her kesimine afet farkındalığı kazandırılmaya çalışıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle afet farkındalık eğitimlerine ve tatbikatlara devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Okullarda Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatlar Düzenlendi - Son Dakika

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