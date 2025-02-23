Kocaeli'de Okuyan Şehir Kulübü Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Okuyan Şehir Kulübü Projesi Başlatıldı

Kocaeli\'de Okuyan Şehir Kulübü Projesi Başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap okumaya teşvik etmek amacıyla Okuyan Şehir Kulübü projesini hayata geçirdi. Projeyle, her ay belirlenen kitaplar üzerinden derinlemesine analizler ve tartışmalar yapılacak.

23.02.2025 11:57  Güncelleme: 11:58
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap okumaya teşvik etmek, ortak düşünme ve analiz becerilerini geliştirmek amacıyla KO-MEK'in eski-yeni kursiyerleri ve ailelerini kapsayan Okuyan Şehir Kulübü projesini başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, KO-MEK öncülüğünde Okuyan Şehir Kulübü projesi başlatıldı. Proje kapsamında birçok okurun ortak fikri ile her ay bir kitap belirlenerek okuma sonunda kitapla ilgili derinlemesine analiz ve kitap üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek. Proje ile vatandaşların dijital dünyanın hızına karşı denge kurmaları, eleştirel düşünme, empati kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecek bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

Şubat ayında başlayan ilk okuma gruplarında, Antoine de Saint-Exupéry'nin klasik eseri "Küçük Prens" ele alınıyor. Okuma sürecinin sonunda, kitap tahlili oturumları düzenlenerek katılımcılarla derinlemesine analizler yapılacak.

İlk kitabın belirlenmesinden sonra, kulüp bünyesinde gönüllü olarak görev alacak grup liderleri için eğitim programı düzenlendi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya grup liderlerinin yanı sıra Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da katıldı. Grup liderliği için başvurular alınarak komisyon tarafından birinci dönem için 20 grup lideri seçildi. Seçilen liderler, kendi okuma gruplarını oluşturarak projeye aktif olarak katkı sundu.

Okuyan Şehir Kulübü olarak, kulüp üyelerine Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan tarafından kitaplar armağan edildi. Böylece, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve ortak bir okuma kültürü oluşturmak adına anlamlı bir adım atılmış oldu. Mart ayında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Nisan ayında ise Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam kitapları okunacak. Ay sonunda düzenlenecek kitap tahlili oturumlarında katılımcılar, grup liderleri moderatörlüğünde okudukları eser üzerine derinlemesine analizler yapacak.

3 aylık sürecin ardından, tüm okuma gruplarının bir araya geleceği dönem sonu final programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında, kitaplarla ilgili uzman akademisyenler, yazarlar ve edebiyatçılar davet edilerek yazar-üye buluşmalarının gerçekleşeceği etkinlikler düzenlenecek. Her üç ayda bir tamamlanacak olan dönemler sonunda, yazarların da katılımıyla okunan kitaplar detaylı bir şekilde ele alınacak, katılımcılar ise kitaplar hakkındaki düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Okuyan Şehir Kulübü Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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