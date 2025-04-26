Kocaeli\'de Otizmli Çocuklar İçin Probiyotik Ürün Geliştirme Projesi Başlatıldı

Kocaeli'de otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklara "Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi" (PROBES) kapsamında probiyotik ürünler için Ar-Ge çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların tüm imkanlardan eşit yararlanmasını sağlamak için yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor. Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla hayata geçirilen PROBES projesinde yeni aşamaya geçildi. Büyükşehir belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile probiyotik ürünler için Ar-Ge çalışması başlatıldı. Bu doğrultuda aileler ile eğitim toplantısı Antikkapı'da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen proje toplantısında uzman isimler ailelere bilgi verdi. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısında beslenmenin önemine dikkat çeken akademisyenler, proje amacının çocuklara uygun beslenme alışkanlığı sağlayarak bağırsakların düzenlenmesi olduğunu vurguladı. 10 yaş altındaki çocuklarla gerçekleştirilecek projede beslenme takibini üniversite üstlendi.

Mikrobiyom testi uygulanacak

Eğitim toplantısı sonrası süreç hakkında bilgilendirilen ailelere ortalama 1 yıl sürecek olan proje için mikrobiyom test kiti dağıtıldı. Ailelerden alınacak test kitleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından detaylı olarak incelenecek ve böylece süreç içinde otizmli çocukların durumları bireysel olarak değerlendirilebilecek. Proje boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından takip edilecek olan aileler, hizmetten ücretsiz olarak ekonomik şartlarına bakılmaksızın faydalanabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede yer alabilecek ailelerin tespiti için saha çalışmalarını büyük titizlikle yürütüyor. Bireylerin tespiti ve bilgilendirmelerin yapılmasını üstlenen büyükşehir, 27 ailenin katılımına destek oldu. Uygun görülen ailelere gerekli testlerin ulaştırılmasını ücretsiz şekilde gerçekleştiren büyükşehir; Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de sağlıklı iletişimin kurulmasını sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje, Kocaeli'de otizm spektrum bozukluğu ile mücadele eden ailelere destek olmaya devam ediyor.

PROBES nedir?

Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi olan PROBES, Kocaeli'de otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlaması için planlanan projedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılıyor ve büyükşehir tarafından yürütülen saha çalışması ile otizm tanılı bireyler tespit ediliyor. - KOCAELİ