Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı

09.08.2022 12:48

Kocaeli'de otomobilinin el frenini çekmeyi unutan engelli birey Hasan Bat'ın, eşinin yardımıyla akülü sandalyesine geçmek isterken aracı hareket etti. Hem engelli bireyi hem de 80 yaşındaki yaşlı kadını ezilmekten Hasan Bat'ın eşi kurtardı. Olayı anlatan Hasan Bat, "Allah herkese böyle bir eş nasip etsin, kendisine teşekkür ediyorum. Eşim beni arabanın altından almasaydı şimdi iki ayağım da altındaydı" dedi. İşte o anlar...

Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, dernekten çıkarak işlettiği tuhafiyeye geldi. Bat, araçtan inerek eşinin getirdiği akülü tekerlekli sandalyeye binmeye çalışırken otomobil hareket etti. Yere düşen Hasan Bat'ı aracın altında kalmaktan son anda eşi Fatma kurtardı. Hareket eden otomobilin de peşinden koşan Fatma Bat, 80 yaşındaki kadının ezilmesini de kıl payı önledi.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu kadın bir kahraman! Saniyeler içinde hem eşini hem de yaşlı kadını kurtardı

"ALLAH HERKESE BÖYLE BİR EŞ NASİP ETSİN"

Olayı anlatan Hasan Bat, "Ablamla dernekten çıkarak dükkanıma geldim. Eşim bana akülü sandalyeyi getirdiğinde arabadan inmek istedim. El frenini çekmemem arabanın hareket etmesine sebep oldu. O anda düştüm ve eşim tekerleğin altından çekti, kurtardı. Daha sonra eşim giden aracın peşinden koşarak yaşlı teyzenin de hayatını kurtardı. Teyzeyle araç arasında bir metre kadar mesafe vardı, teyzenin hiçbir şeyden haberi de yoktu. Eşim arabanın içine atlayarak el frenini çekti ve teyzenin de hayatını kurtardı. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin, kendisine teşekkür ediyorum. Parmağımın üstüne düştüğüm için başparmağım kırıldı, dizimde ağrı var ama kıl payı kurtuldum. Eşim beni arabanın altından almasaydı şimdi iki ayağım da altındaydı" dedi.

Bu kadın bir kahraman! Saniyeler içinde hem eşini hem de yaşlı kadını kurtardı

"O KADININ CANI SÖZ KONUSUYDU"

Eşini kurtaran Fatma Bat, "Soğukkanlılığımı kuruyarak eşimi ve teyzeyi kurtardım. Sonradan düşündüm gerçekten büyük bir cesaret. O teyze hiçbir şeyden haberi olmadan arabaya doğru yürüyordu. Sırf o kadını gördüğüm için koşma ihtiyacı duydum. Arabaya bir şey olması bir şey ifade etmiyordu, o kadının canı söz konusuydu. O kadın 80 yaşında vardı, araba çarpmış olsaydı şu an yaşamıyor olabilirdi, soğukkanlılığımı korudum. Çok şükür ufak bir kırıkla atlattık. Yapmam gerekeni yaptık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman
Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:56:12. #1.12#
SON DAKİKA: Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş