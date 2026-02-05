Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Ramazan ayı süresince kent genelindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin imsak vaktine kadar açık kalmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin şubat ayı toplantısında 159 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda alınan kararla, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre; il sınırları içinde faaliyet gösteren lokanta, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, internet ve oyun salonlarının Ramazan ayı boyunca imsak vaktine kadar hizmet vermesine izin verildi.

Kural ihlali yapanlara ceza yağdı

Encümen toplantısında, Ulaşım ile Zabıta Dairesi başkanlıklarının denetim raporları da değerlendirildi. Toplu taşıma hizmetlerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere yönelik yaptırımlar karara bağlandı. Sefer saatine uymama, güzergah dışına çıkma, yolcuya kötü muamele ve tehlikeli araç kullanma gibi ihlallerden dolayı 134 şoföre toplam 395 bin 702 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sefer saatlerine uymayan ve yolculara yönelik olumsuz davranışları tespit edilen iki özel halk otobüsü şoförünün aracı 3 gün süreyle seferden men edildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin raporları doğrultusunda, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen 11 markete toplam 40 bin 755 lira ceza kesildi. Tarihi geçmiş ürünler ekiplerce imha edildi.

Toplantıda ayrıca, izinsiz tabela asarak görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşın görüş açısını kapatan iki firmaya da 7 bin 410 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. - KOCAELİ