Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek

Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek
05.02.2026 10:19  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Ramazan ayı boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin imsak vaktine kadar açık kalmasına karar verdi. Toplantıda, kurallara uymayan sürücülere ceza ve tarihi geçmiş ürün satışı yapan marketlere de yaptırım uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Ramazan ayı süresince kent genelindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin imsak vaktine kadar açık kalmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin şubat ayı toplantısında 159 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda alınan kararla, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre; il sınırları içinde faaliyet gösteren lokanta, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, internet ve oyun salonlarının Ramazan ayı boyunca imsak vaktine kadar hizmet vermesine izin verildi.

Kural ihlali yapanlara ceza yağdı

Encümen toplantısında, Ulaşım ile Zabıta Dairesi başkanlıklarının denetim raporları da değerlendirildi. Toplu taşıma hizmetlerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere yönelik yaptırımlar karara bağlandı. Sefer saatine uymama, güzergah dışına çıkma, yolcuya kötü muamele ve tehlikeli araç kullanma gibi ihlallerden dolayı 134 şoföre toplam 395 bin 702 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sefer saatlerine uymayan ve yolculara yönelik olumsuz davranışları tespit edilen iki özel halk otobüsü şoförünün aracı 3 gün süreyle seferden men edildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin raporları doğrultusunda, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen 11 markete toplam 40 bin 755 lira ceza kesildi. Tarihi geçmiş ürünler ekiplerce imha edildi.

Toplantıda ayrıca, izinsiz tabela asarak görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşın görüş açısını kapatan iki firmaya da 7 bin 410 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmsak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:31:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Ramazan ayı boyunca iş yerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.