Kocaeli\'de Ramazan Şenliklerinde Sanat Atölyeleri

Kocaeli'de çocuklara yönelik "Çık Dışarıya Oynayalım" Ramazan şenliklerinde düzenlenen sanat atölyeleri ile yetişkinler de unutulmuyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaş, El Sanatları Atölyesi'nde keyifli vakit geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın manevi coşkusunu İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu şenlik alanında yaşatmaya devam ediyor. Büyükşehir'in kurduğu çadırda gerçekleştirilen El Sanatları Atölyesi, hafta içi her gün 12.00-13.00 saatleri arasında yapılıyor. Atölyeye katılan vatandaşlar, eğitmenler eşliğimde çanta boyama yapıyor. Atölyelere 7'den 70'e herkes katılıyor. Ayrıca atölye sonrası her gün 14.00-15.00 arası mukabele okunuyor. - KOCAELİ