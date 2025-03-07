Kocaeli'de Ramazan Söyleşisi: Halil Necipoğlu ile Çay-Sohbet-Muhabbet - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Ramazan Söyleşisi: Halil Necipoğlu ile Çay-Sohbet-Muhabbet

Kocaeli\'de Ramazan Söyleşisi: Halil Necipoğlu ile Çay-Sohbet-Muhabbet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilahiyatçı yazar Halil Necipoğlu, Ramazan ayının önemini vurguladı ve okuyuculara Ramazan'ın manevi derinliğini anlattı.

07.03.2025 17:43  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşisine katılan ilahiyatçı-yazar Halil Necipoğlu, "Ramazan, müminin hayatının en güzel mevsimidir. Çünkü arınma mevsimidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayından birbirinden farklı etkinlikler organize ediliyor. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerindeki Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşileri yoğun katılımla başladı. Yakın zaman önce büyükşehirin hizmete aldığı Sanat Kafe'de gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği söyleşi, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde ilerledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz'un da katıldığı etkinlik öncesinde Haktan, içinde bulundukları Milli İrade Meydanı'na olan beğenisini dile getirdi. Alanın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Kocaeli halkının vatan nöbeti tuttuğu yer olduğunu kaydeden Haktan, "Alanda 24 saat açık kütüphane var. Ayrıca kıymetli yazarların ağırlandığı Sanat Kafe'de söyleşiler ve sohbetler düzenleniyor. Bunun yanı sıra youtube ve kayıt stüdyoları bulunuyor. Yani birçok yapıyı içinde cem etmiş adeta açık hava külliyesi ile karşı karşıyayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente bu anlamda güzel alan inşa etmiş" şeklinde konuştu.

Salat-ı ümmiye okundu

Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşilerinin ilk konuğu olan ilahiyatçı yazar Halil Necipoğlu, Itri'nin, segah makamındaki Salat-ı Ümmiye'sini seslendirdi. Halil Necipoğlu'na salonda bulunan konuklar da eşlik etti. Hep birlikte seslendirilen salat-ı ümmiye duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Halil Necipoğlu, "Okunan salat-ı ümmiye ile inşallah sevgili peygamberimizin selamını aldık. Melekler götürdüler, efendimize ilettiler. Hepimiz burada selamımızı ilettik ve mukabelesini aldık" ifadelerini kullandı.

Söyleşide Ramazan ayının Müslümanlar üzerindeki önemine de dikkat çeken Necipoğlu, "Ramazan bize kim olduğumuzu, kimden olduğumuzu, kime ait olduğumuzu, nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu hatırlatır. Ramazan iyilik yapmak üzere gelir. Ramazan zamanlar üstünde bir zamandır. Bizler de Ramazan-ı Şerif'ten hissemize düşeni alırız. Hayatımızın en güzel mevsimini yaşıyoruz. Ramazan, müminin hayatının en güzel mevsimidir. Çünkü arınma mevsimidir. Ramazan, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran ve Kur'an ayı olması nedeniyle sultandır. Bu nedenle senede bir hanelerimize uğrar. Bizi şereflendirir" diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşinin sonunda Halil Necipoğlu Kur'an tilaveti okuyarak, Ramazan duasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, kocaeli, Kültür, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ramazan Söyleşisi: Halil Necipoğlu ile Çay-Sohbet-Muhabbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:24:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Ramazan Söyleşisi: Halil Necipoğlu ile Çay-Sohbet-Muhabbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.