Kocaeli'de Sağlık Turizmi İçin Önemli Bir Merkez Olan Başiskele Termal Tesis Projesinde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Sağlık Turizmi İçin Önemli Bir Merkez Olan Başiskele Termal Tesis Projesinde İlerleme Kaydedildi

Kocaeli\'de Sağlık Turizmi İçin Önemli Bir Merkez Olan Başiskele Termal Tesis Projesinde İlerleme Kaydedildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesinde projelendirilen termal tesis projesinde kaba imalatların yüzde 98'i tamamlandı. Tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak olan tesis, aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

28.06.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık turizmi açısından Kocaeli'de önemli merkez olacak olan Başiskele Termal Tesis projesinde bina genelinde kaba imalatların yüzde 98'lik kısmı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Termal Tesis projesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu tesis tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli bir katkı verecek" ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın'a incelemeleri sırasında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. Ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatların yüzde 98'lik kısmı tamamlandı. Yapının iç kısımlarında sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kocaeli, Termal, Yerel Haberler, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Sağlık Turizmi İçin Önemli Bir Merkez Olan Başiskele Termal Tesis Projesinde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Sağlık Turizmi İçin Önemli Bir Merkez Olan Başiskele Termal Tesis Projesinde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement