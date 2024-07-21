Kocaeli\'de Sakatathane Tesisi İçin Temel Atıldı

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Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan sakatathane tesisinin temel betonu atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de emsali olmayan sakatathane tesisi kuruyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan projede son olarak temel beton atıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathane tesisi 672 metrekarelik alanda kuruluyor. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlanıyor. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor. - KOCAELİ