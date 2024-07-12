Kocaeli'de Şiddetli Yağış Sonrası Yeşilova Köprüsü'nde Doğal Şelale Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Şiddetli Yağış Sonrası Yeşilova Köprüsü'nde Doğal Şelale Oluştu

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından Yeşilova Köprüsü'nde adeta doğal şelale oluştu. Köprüye gelen çocuklar suyun altında eğlenmenin tadını çıkardı. Bir genç de şampuanla köpürttüğü saçını yağmur suyuyla yıkadı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

12.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından Yeşilova Köprüsü'nde adeta doğal şelale oluştu. Köprüye gelen çocuklar suyun altında eğlenmenin tadını çıkardı. Bir genç de şampuanla köpürttüğü saçını yağmur suyuyla yıkadı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'de dün etkili olan sağanak, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar yolda kaldı. Sağanak sebebiyle rögarlar taşarken, bazı evleri de su bastı. Sağanağın ardından ilginç görüntüler de ortaya çıktı. İzmit Yeşilova Köprüsü'nde oluşan şelale çocukların eğlence alanı oldu. Köprüye gelerek, suyun altına giren çocuklar doyasıya eğlendi. Hem serinleyen hem de dans eden çocuklar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Körfez'de de bir çocuk yağış sırasında oto lastik dükkanının önünde bulunan küvete girdi, ardından küvetten çıkarak çatıdan akan suya koştu. Bu anlar da saniye saniye kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç de, eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı. Şampuanla köpürttüğü saçını yağmur suyuyla yıkayan genci görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yeşilova, Kocaeli, Çocuk, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Şiddetli Yağış Sonrası Yeşilova Köprüsü'nde Doğal Şelale Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:58:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Şiddetli Yağış Sonrası Yeşilova Köprüsü'nde Doğal Şelale Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement