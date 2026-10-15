Kocaeli'de şiddetli yağışa karşı kriz merkezi toplandı, trafiğe çıkılmaması istendi - Son Dakika
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Kocaeli'de şiddetli yağışa karşı kriz merkezi toplandı, trafiğe çıkılmaması istendi

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Kocaeli\'de şiddetli yağışa karşı kriz merkezi toplandı, trafiğe çıkılmaması istendi
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, şiddetli yağış risklerine karşı kriz merkezi toplantısı yapıldı. Toplantıda vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, resmi uyarıları dikkate almaları ve olumsuzluk halinde 112'yi aramaları çağrısı yapıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, kentte etkili olan şiddetli yağışların oluşturabileceği riskleri azaltmak ve sahadaki önlemleri koordine etmek amacıyla kriz merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Merkezi'ndeki toplantıda, meteorolojik uyarılar doğrultusunda sahadaki son durum değerlendirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, resmi kurumların uyarılarının dikkate alınması ve olumsuzluk yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması çağrısı yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Kasım Eser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA
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