Kocaeli\'de Sınava Geç Kalan Öğrencilere Zabıta Desteği

Kocaeli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunda öğrencilere destek olmak için sahadaydı. Hem trafik düzeni hem de sessizliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, geç kalan öğrenciler ekip araçlarıyla sınav alanına kadar ulaştırıldı. Sınavın sağlıklı bir ortamda geçmesi için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştıran büyükşehir zabıta ekipleri, çalışma yapan bazı inşaat ve firmalara sınav süresince sessizlik uyarısında bulundu. Gürültüye neden olan faaliyetler ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak tüm olumsuzluklara karşı önlem alındı. YKS sabahı yaşanabilecek aksaklıkları önceden öngören ekipler, özellikle sabah saatlerinde Umuttepe yolu üzerinde kontroller yaptı. Sınava geç kalan ya da geç kalma riski taşıyan öğrencilere ekip araçlarıyla sınav merkezlerine kadar eşlik edildi. Öğrenciler zamanında sınav salonlarına ulaştırılarak mağduriyetin önüne geçildi.

Zabıta ekipleri, sınav süresince okul çevresinde korna çalınmaması yönünde sürücüleri uyardı, çevredeki sessizliği korumak için nöbet tuttu. Büyükşehir, gençlerin bu önemli günlerinde yanında olmaya devam ediyor. - KOCAELİ