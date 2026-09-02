Kocaeli’de cankurtaran ekipleri bir haftada 26 kişiyi kurtardı

Kocaeli'deki plajlarda görev yapan cankurtaran ekiplerinin son bir haftada 26, sezon başından bu yana ise 500 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki KOSKEM ekipleri, yaz sezonunda sahil güvenliği için denetim ve müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin 24-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda; Kandıra Cebeci Plajı'nda 17, Tuzağzı ve Babalı plajlarında 3'er, Diriliş Koyu, Bayramoğlu Halk Plajı ile Karamürsel Kayacık sahilinde 1'er olmak üzere toplam 26 kişi sudan çıkarıldı. Açıklamada, 13 Haziran'da başlayan yaz sezonundan bugüne kadar boğulma tehlikesi geçiren toplam 500 kişiye başarılı şekilde müdahale edildiği kaydedildi.

13 plajda 158 kişilik ekiple sahil nöbeti

İl genelindeki 13 plajda 14 jet ski ve 2 zodyak bot ile hizmet veren KOSKEM'in, 62 itfaiye personeli ile 96 sivil toplum kuruluşu ve gönüllü personelden oluşan toplam 158 kişilik ekiple sahada olduğu aktarıldı. Ekiplerin sahillerdeki görev süresinin 13 Eylül tarihinde sona ereceği belirtildi.

Öte yandan, 2005-2025 yılları arasındaki 20 yıllık süreçte KOSKEM ekiplerince 23 bin 377 kişinin kurtarıldığı, sadece 2025 yaz sezonunda ise 1906 boğulma vakasına müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.